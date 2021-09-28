Жена сына Григория Чапкиса Грэга Амбер появилась в компании женатого Энрике Иглесиаса

Как пишет Politeka.net, Грэг Чапкис является сыном легендарного хореографа Григория Чапкиса, который недавно умер. Грэг живет в США, где открыл школу танцев "Чапкис дэнс". У сына Чапкиса есть супруга и двое детей. Танцор активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Грэг опубликовал в Инстаграм, можно увидеть его вместе с супругой. Также с парой был испанский исполнитель Энрике Иглесиас.

"Еще одно веселое приключение с суперталантливым Энрике Иглесиасом. Я очень благодарен за участие в вашем «Заключительном туре». Спасибо за то, что вы отправили мою жену Амбер в Вегас, мы прекрасно провели время и смогли отпраздновать ее день рождения незабываемым образом !!!", - написал Чапкис.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так счастлив видеть, как ты делаешь такие удивительные вещи, Грег !! Поздравляю! Вы абсолютно этого заслужили", "Вы были на концерте? Привет из Гаваны", "Так потрясающе! Прекрасные вещи происходят с красивыми людьми!".

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