Сын покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса растрогал новыми семейными фото

42-летний Грег, который пошел по стопам знаменитого отца и основал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, души не чает в своих детях. Мужчина вот уже двадцать лет в отношениях с американкой Эмбер, вместе с которой воспитывает двоих сыновей, Николи и Максима (старший пошел уже в 7-й класс, а младший - в первый).

В своем свежем посте в Инстаграм, сын Чапкиса показал, как подросли его внуки.

"Мои мальчики ❤️", - говорится в подписи.

Николи позировал в модной толстовке и кепке, натянув капюшон, а его брат - в дутой жилетке.

Чуть больше новых снимков можно увидеть на страничке матери мальчиков Эмбер.

"Сегодня день фотографии!!! Николи ненавидит фотографироваться, но Максим в восторге!!! Он показал мне, как умеет улыбаться 😃 В последнем ролике, они болтают, лол, а я хотела выключить камеру и не смогла, глаза Максима самые смешные. Они меня так развлекают, люблю их до луны и обратно. ❤️❤️", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Лучшие парни!!! Братья Чапкисы!!! ❤️❤️ Нам так повезло"; "очень похожи на вас, и немного на дедушку. 🌞🤘"; "Красивые мальчики❤️"; "Старший копия тебя!"; "Продолжение рода!"; "здоровья пацанятам!".

Ранее мы рассказывали, что в третьем эфире нового сезона "Танців з зірками" продюсеры "оживили" Григория Николаевича с помощью 3D-технологий. Чапкис последний раз "прошелся" по паркету под аплодисменты участников.

Напомним, сын Григория Чапкиса показал, как сейчас выглядит могила его знаменитого отца: "Думаю о тебе, папа"

Как сообщала Politeka, Григория Чапкиса "вернули" на паркет Танців з зірками с того света, появилось видео: "До слез".

Также Politeka писала, что подопечные сына Григория Чапкиса вызвали настоящий фурор на талант-шоу: "Это только начало"