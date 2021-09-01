Сын покойного хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, пошел по стопам отца и добился славы далеко за пределами родины

Как известно, 42-летний сын Чапкиса уже давно эмигрировал вместе с матерью в США. Теперь вся его жизнь здесь. Мужчина открыл собственную танцевальную школу Chapkis Dance, а также обзавелся женой и детьми.

Грег уже снискал определенную славу за бугром, порой, даже ставит номера для звезд. А недавно он решил снова принять участие в популярном американском шоу талантов "Americans Got Talent" ("Америка ищет таланты"). Сын Чапкиса вместе со своими юными подопечными "порвали" сцену - все судьи дали высокую оценку их выступлению, назвав его "сенсационным".

Грег похвастался триумфом у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"#чапкидз @chapkisdance x @agt Спасибо за всю любовь!!! Мы очень благодарны за эту возможность. Приятно видеть наших детей такими взволнованными и счастливыми. Все они так много работали. Для них это только начало", - говорится в посте.

"Потрясающе ❤️🙌"; "Они были потрясающими!!!! Столько энергии, таланта и творчества на одной сцене!!!!", - комментируют и поздравляет подписчики.

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