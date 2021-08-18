Сын Григория Чапкиса Грэг появился в компании завидной длинноногой красотки

Как пишет Politeka.net, 42-летний Грэг пошел по стопам отца, открыв в США школу танцев Chapkis Dance. Танцор покинул Украину еще в детстве вместе с мамой (второй супругой Григория, - прим. ред.). Грэг вместе со своими воспитанниками участвует в талант-шоу, гастролирует по Штатам, а также ставит номера звездам. Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото, которое Грэг опубликовал в социальной сети, мужчина был вместе с колумбийской певицей Karol G. Красоткка обнимала Чапкиса, позируя для фото.

"Так благодарен за такие моменты. Большое спасибо Karol G", - написал Грэг.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это здорово", "Поехали, братан", "Молодцы, с ллюбовью и уважением поддерживаю! Успехов , процветания, мира счастья и любви!, "Какая милая Кароль".

Напомним, невестка покойного Чапкиса из США внезапно заговорила о сложностях

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