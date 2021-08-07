Син покійного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, зробив важливе оголошення

Як відомо, 42-річний чоловік пішов по стопах свого легендарного батька, заснувавши в Сан-Франциско, США, свою танцювальну школу Chapkis Dance. Незважаючи на еміграцію (покинув Україну ще в дитинстві разом з мамою, другою дружиною Григорія Миколайовича), Грегу вдалося домогтися неймовірних висот в чужій країні. Разом зі своїми вихованцями син Чапкіса бере участь в різних талант-шоу, гастролює по країні з концертами і навіть ставить номери зіркам.

У новому пості в Instagram Грег показав одну з репетицій, а також оголосив старт продажу квитків на своє шоу, передає Politeka.net.

"У стадії репетицій 🚧 Наше щорічне шоу Under Construction відбудеться в ці вихідні 7 серпня (14:00 і 19:00) в театрі виконавських мистецтв Vacaville. Я обіцяю вам, що це буде найкраще шоу!!! Не пропустіть цю історію 🚀

Chapkis Dance Family в цьому році знаходиться на зовсім іншому рівні, і нам не терпиться поділитися тим, над чим ми працювали протягом усього сезону", - йдеться в повідомленні.

"Чудова хореографія... 👌 👌 👍 👍 🙂 🙂"; "Ви всі приголомшливі❤️", - публіка оцінила кадри.

І хоча Григорій Миколайович все життя присвятив бальним танцям, Грег віддав перевагу іншому напрямку - хіп-хопу.

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