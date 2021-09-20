Легендарный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис в последний раз "вышел" на паркет

Как передает Politeka.net, недавно начался 5-ый сезон шоу "Танці з зірками". Как известно, Григорий Чапкис ушел из жизни несколько месяцев назад, и его на шоу заменил Макс Чмерковский. Не первых эфирах проекта, не вспоминали легендарного хореографа, что вызывало множество негативных комментариев в сетях.

Так, на третьем эфире шоу "Танці з зірками" прошел вечер памяти Григория Чапкиса. Танцоры разных возрастных категорий исполняли венский вальс.

Посреди выступления, танцоры разошлись и создали коридор, а между ними, с помощью современных технологий, прошел в последний раз Григорий Чапкис.

Все окружающие апплодировали стоя.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под видео: "С этого номера стоило начинать сезон! В память о великом маэстро, который отдал часть своей жизни этому проекту!", "Давно я так не рыдала...Слезы аж на коленях", "Завадюк, зачем вы это сделали ? Я рыдала и пила валерьянку ...Конечно молодцы,очень сильно...спасибо, вы лучшие...все ваши шоу-это космос...", "До слёз...".

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