Сын Григория Чапкиса показал на весь мир, как его отца "оживили" на паркете "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег Чапкис опубликовал в своем Instagram видео, которая является фрагментом эфира "Танців з зірками". В этом ролике можно увидеть, как на паркете шоу с помощью спецэффектов "оживили" Григория Николаевича, который до последнего был главным членом жюри проекта.

Под видео Грег Чапкис оставил трепетное послание, от которого слезы наворачиваются слезы:

"Покойся с миром, папа. Ты был поистине легендой, которая изменила и вдохновила столько жизней во всем мире. Я так горжусь тем, что происходил из твоей родословной, и я полон решимости продолжить наследие, которое ты оставил после себя. Я знаю, что ты со мной на каждом этапе пути. Большое спасибо @tanci1plus1 @zavaduk за посвящение эфира и этого выступления моему легендарному папе. Он очень любил это шоу и всех, кто является частью этой большой семьи канала 1+1. Я и моя семья очень ценим вас, ребята".

Напомним, Чмерковский и Яма решили выяснить, кто из них круче в прямом эфире: "Пузо отрастил...".

Как сообщала Politeka, Григория Чапкиса "вернули" на паркет Танців з зірками с того света, появилось видео: "До слез".

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