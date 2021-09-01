Сын легендарного хореографа Григория Чапкиса, Грег, показал, как сейчас выглядит могила его отца
Как передает Politeka.net, Григорий Чапкис известен как украинский танцор, хореограф, и судья популярного проекта "Танці з зірками". 13 июня стало известно о смерти 91-летнего хореографа. О трагедии сообщил его сын - Грег. Как известно, 42-летний мужчина пошел по стопам своего легендарного отца, основав в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance.
На этот раз сын Григория Чапкиса поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке он показывает могилу отца спустя два с половиной месяца после похорон. Как известно, памятник ставят только через год. Поэтому на могиле хореографа его фото, над которым флаг Украины, также всё вокруг уложили цветами.
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"Думаю о тебе, папа", добавил к фото сын Григория Чапкиса.
Напомним, в конце 2020-го года в декабре хореограф был госпитализирован из-за двухсторонней пневмании легких. Незадолго до смерти, Григорий Чапкис был снова госпитализирован с жалобами на боли в спине и ногах.
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