Жена сына Григория Чапкиса Грэга Эмбер впечатлила внешностью на архивных памятных кадрах

Мужчина живет уже много лет со своей женой, а также недавно отмечал с ней очередную годовщину и показал множество памятных фото. В этот раз Грег решил публично восхититься супругой и ее талантами.

На представленных кадрах его жена позировала в разные моменты своей жизни и в разном возрасте. Причем чувства Грега остались неизменны:

«Хочу поздравить с днем рождения мою прекрасною королеву @amberchapkis 👑 Мне и моим мальчикам очень повезло с тобой. Ты лучший друг, жена, мама, партнер, о котором мы можем мечтать ❤️ люблю тебя так сильно» - пишет Грег под серией фото жены.

Поклонники принялись также поздравлять Эмбер и ее супруга:

«С днём рождения прекрасную даму; С Днем Рождения; с днем ​​рождения, Эмбер! ✨; С Днем Рождения, Эмбер! 🎉; она везде красивая королева, ничуть не стареет😍; Желаю вам удачного года, добрая душа!; такая прекрасная; совсем девочка на некоторых фото, вау».

Грэг Чапкис является сыном легендарного хореографа Григория Чапкиса, который недавно умер. Грэг живет в США, где открыл школу танцев "Чапкис дэнс". У сына Чапкиса есть супруга и двое детей. Танцор активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Ранее на фото, которое Грэг опубликовал в Инстаграм, можно увидеть его вместе с супругой. Также с парой был испанский исполнитель Энрике Иглесиас.

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