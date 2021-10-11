Сын покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, прилетел из США в Украину, чтобы почтить память отца необычным способом.

Так, Грэг с племянницей, внучкой Чапкиса Витторией, открывали шестой эфир танцевального шоу 10 октября. Сын Григория Николаевича опубликовал трогательные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, показав как воспоминания из прошлого (когда он год назад был приглашенным судьей на "Танцях" и сидел рядом с отцом), так и нынешние события, передает Politeka.net.

По словам Грэга, он вернулся, чтобы продолжить ранее заложенную с отцом традицию. Также он признался, что очень скучает, но знает, что папа "рядом на каждом этапе его пути".

"Я не собираюсь подвести тебя. Я здесь, чтобы заявить о себе!", - написал Грэг в "сториз".

Кроме того, сын Чапкиса поставил танец для одной из пар - актеру Константину Войтенко и его партнерше Роксолане Маланчук. Танец был посвящен Григорию Николаевичу.

Грэг лестно отозвался об участниках "Танців", с которыми ему довелось поработать. Он назвал Войтенко с Маланчук суперталантливой парой, которой удалось поставить номер за пару дней.

"Он просто взорвал мою голову", - так выразился Грэг о Константине.

Отметим, Григория Чапкиса не стало 13 июня этого года, ему было 91. Хореографа похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Ранее сообщалось, сын Григория Чапкиса обнародовал откровенные снимки своей американской жены: "Ничуть не стареет"

Также, горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"

Politeka рассказывала, Яма с зеленой лысиной, Кароль-Мальвина и живой Чапкис: "Танці з зірками" показали самые яркие кадры за 15 лет