Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", здивувала призом про свого партнера на проекті

Як пише Politeka.net, у п'ятому випуску проекту учасники розповідали про своїх кумирів, і співачка зізналася, що для неї означає її партнер Юрій Мєшков.

«У моєму житті є багато людей, які мене надихають, але в цьому році у мене з'явився новий приклад і нова легенда. Це мій партнер Юра", - почала вона.

Олександра Зарицька також зазначила, що Юрій допоміг їй більше полюбити себе.

"Я завжди хотіла танцювати. Без нього я не думаю, що дійшла б до третього або навіть другого ефіру. У мене з'явилося більше причин любити себе, він завжди робить мені компліменти, постійно говорить, що я красива (це дуже дивно, звичайно). Розкрив у мені мої бажання", - розповіла солістка групи KAZKA.

Зарицька навіть познайомила його зі своєю бабусею.

"Мені дуже важко уявити, що в якийсь момент це все може закінчитися. Я хочу щотижня плисти далі і далі, щоб відтягнути момент нашого з ним прощання", - додала артистка.

У свою чергу Юрій Мєшков також був досить емоційний.

"Вона мені подобається як дівчина. Вона не тільки дуже красива, але і чуттєва. З нею дійсно себе почуваєш людиною", - зізнався він.

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