Известная певица и участница шоу "Танці з зірками" Александра Зарицкая вместе с Юрием Горбуновым обратилась к украинцам с просьбой.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Сейчас артистка также является участницей шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз участница "Танців з зірками" опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она проходится по павильону шоу и обращается к украинцам.

"Всем привет! Сегодня шестой эфир "Танців з зірками". Включайте в 21:00 обязательно. Мы будем очень рады вашим просмотрам. Тут всё весело и всё классно", — заявила участница шоу.

После Александра Зарицкая подошла к Юрию Горбунову, который является ведущим шоу "Танці з зірками" и сказала, что он хочет что-то передать поклонникам в её Инстаграме.

"Дорогие друзья! Не забывайте сегодня в 21:00 будут "Танці з зірками". Голосуйте за Александру Зарицкую. Без неё "Танці" не будут такими "Танцями" про которые мы мечтали", — сказал Юрий Горбунов.

Александра Зарицкая не смогла промолчать на его просьбу.

"Не зря вам платят", — шутливо прокомментировала слова Юрия Горбунова Александра Зарицкая.

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