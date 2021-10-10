Участница шоу "Танці з зірками" и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала новый образ для будущего эфира танцевального проекта.
Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала популярной певицей, заявив о себе на шоу "Х-Фактор". После этого звезда выпустила несколько альбомов, песни из которых собрали десятки и сотни миллионов просмотров на платформе Ютуб. Сейчас Александра пробует свои силы в шоу "Танці з зірками", где с каждым выпуском все больше впечатляет судей и украинцев.
Не забывает певица и об Инстаграм, где в этот раз показала свой новый образ для будущего эфира. Звезда была в красном наряде, а волосы подстригла, сделав челку.
"Спалила образ. Пришлось пойти на некоторые жертвы с волосами", - написала Александра под фото.
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На сторис до этого Зарицкая предложила угадать танец, который будет выполнять на паркете.
"Почти сразу ответили. Ждите завтра горячую чачу в бахроме", - написала Александра.
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