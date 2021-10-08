Бывший участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич, а также участник шоу "Танці з зірками" и шоу-балета Оли Поляковой, появился в компании известной певицы.
Как пишет Politeka.net, Макс Ежов является успешным танцором, который участвовал в шоу "Танці з зірками", где его партнером стала телеведущая Леся Никитюк. Также Ежов танцует в шоу-балете украинской певицы Оли Поляковой. А недавно Макс решил попробовать завоевать сердце "Холостячки" Златы Огневич, но певица не поверила танцору в его искренности, поэтому Ежов покинул первым самый романтический проект Украины.
А теперь танцор засветился в компании солистки группы KAZKA Александры Зарицкой. Ежов стоял на паркете рядом с партнером певицы - Юрием Мешковым. Молодые люди что-то обсуждали, пока Александра снимала видео.
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"Макс Ежов прошел отбивать у Юрия Мешкова партнершу. Так что делаем опрос. Кого оставляем?", - написала, шутя, Зарицкая.
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