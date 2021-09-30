Танцор известной певицы Оли Поляковой Максим Ежов поделился своей неприятностью
Как передает Politeka.net, Максим Ежов является известным танцором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Танці з зірками", где вышел на паркет с Лесей Никитюк. А после, он стал танцором Ольги Поляковой.
Недавно Максим Ежов стал учасником шоу «Холостячка» со Златой Огневич. Однако долго в проекте не продержался. После ухода его стали упрекать в том, что он появился на исключительно для пиара. Танцор ответил: "Все говорят, что я пришел за пиаром. Да, блин, я пришел за пиаром. Я повторю это еще раз, специально для всех. Я пришел за пиаром! Ну скажите мне, пожалуйста, кто из парней пришел не за пиаром?»
В новых сторис своего Инстаграм Ежов сообщил, что заболел. У него сильно поднялась температура.
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«Ну шо концерт продолжается», - также добавил он.
Ранее сообщалось, танцор Поляковой после провала в "Холостячке" высказал Злате Огневич наболевшее: "Честно, неприятно"
Также, "Пришел на проект ради пиара": Злата Огневич отказала партнеру Леси Никитюк по "Танцях з зірками"
Politeka рассказывала, танцор Поляковой рассказал правду, зачем пришел к Огневич на "Холостячку": "Это заработок, понимаете?"