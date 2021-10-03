Известный телеведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук, после съемок пошел на мероприятие, где выступала Оля Полякова, и дал жару с её танцором Максимом Ежовым

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". После громкого разрыва со своей женой он вскоре женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз Владимир Остапчук поделился новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он танцует в обнимку с популярным танцором из балета Ольги Поляковой - Максимом Ежовым.

"Зай, сегодня приду не один", — подписал видео Владимир Остапчук и отметил свою жену - Кристину Горняк.

Также он обратился к Максиму Ежову и сказал: "А ты что думал? Это самый созвучный танец в моей жизни".

После телеведущий показывает кадры с выступления самой Ольги Поляковой, которая поет песню - Королева ночи.

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