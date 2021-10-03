Известный телеведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук, после съемок пошел на мероприятие, где выступала Оля Полякова, и дал жару с её танцором Максимом Ежовым
Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". После громкого разрыва со своей женой он вскоре женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.
Так, на этот раз Владимир Остапчук поделился новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он танцует в обнимку с популярным танцором из балета Ольги Поляковой - Максимом Ежовым.
"Зай, сегодня приду не один", — подписал видео Владимир Остапчук и отметил свою жену - Кристину Горняк.
Пугачева "подколола" известную певицу на посиделках с Галкиным и Вайкуле: "Тебе кислород никто не перекрывал?"
Не стало звезды популярных сериалов, коллеги сообщили о горе: "Память о нем сохранится в наших сердцах"
Жена экс-"Холостяка" Михайлюка призналась, как изменились их отношения после родов и где он сейчас: "Поправилась на 25 кг"
Кресло Данилко на шоу "Маска" неожиданно заняла молодая брюнетка: что произошло на съемках
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
Также он обратился к Максиму Ежову и сказал: "А ты что думал? Это самый созвучный танец в моей жизни".
После телеведущий показывает кадры с выступления самой Ольги Поляковой, которая поет песню - Королева ночи.
Ранее сообщалось, ведущий шоу "Маска" Остапчук выдал причину громкого развода и показал сына: "Да, я сделал этот шаг"
Также, ведущий "Маски" Остапчук назвал цену своего двухэтажного особняка вблизи Киева: "Стоимость метра квадратного..."
Politeka рассказывала, в сети раскрыли странные предпочтения ведущего шоу "Маска" Остапчука: "Обожает запах..."