Владимир Остапчук высказался о своем разводе и о том, как сохранить теплые отношения с женой

Расставание телеведущего Владимира и Елены Остапчуков спровоцировало целую волну обсуждений и скандалов, ведь супруга телеведущего заявила об измене. Публично вынесенная ссора принесла много разбирательств и теперь, чтобы увидеться с детьми, Владимиру приходится контактировать с экс-супругой.

Поклонники решили задать артисту серию разных вопросов о браке, поэтому не обошлось без откровенности.

«Вы ушли от Елены, потому что истерила?» - спрашивают в сети.

Владимир ответил: «Во-первых, мы разошлись. Мы разошлись. Да, я сделал этот шаг. Но этот ком, который рос годами. Годами. И попытки найти другое решение были исчерпаны. И нет, дело не в каких-то истериках. И своей супруге я искренно желаю добра, любви и счастья».

Также Остапчук подметил, что не боится строить дом в новых отношениях, так как уже выбрал для себя ту единственную и во втором браке у него все доверительно. Не забыл Владимир похвастаться семейным кадром с сыном и ответить на еще несколько личных вопросов.

Ранее мы писали, что ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук часто рассказывает об интересных рабочих моментах в своем Instagram. Недавно ведущий рассказал о съемках новой комедии "Любовь и блогеры" и опубликовал несколько фотографий со съемочной площадки.

Как видим, над комедией работают жена Остапчука Кристина Горняк, актрисы Ольга Сумская и Екатерина Кистень, участники команды "30+" из "Лиги смеха" и другие.

Напомним, в сети раскрыли странные предпочтения ведущего шоу "Маска" Остапчука.

Как сообщала Politeka, ведущего "Співають всі" Остапчука в халате заставили скакать под Аллегрову.

Также Politeka писала, что жена ведущего шоу "Співають всі" Остапчука рассказала о болезни, кадры.