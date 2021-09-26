Супруга ведущего шоу "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горяк рассказала о неприятностях

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир поженились в прошлом году. Супруга Остапчука активно сейчас готовится к торжеству, ведь у Владимира завтра день рождения. Но как оказалось, неприятность застала Кристину.

В новых сторис жена Владимира рассказала о проблеме.



"Вот честное слово. С этой короной сил больше нет", - написала на кадрах Кристина.

"Прежде чем я пойду умываться и делать какие-то домашние ритуалы красоты, я вам хочу сказать. Знаете что человеку, чтобы он выздоровел. Вот лично для меня. Я больше недели болею непонятно чем. Я сделала два экспресс-теста в носу, я сдала развернутый анализ крови. Я очковала как только можно. И сегодня утром ПЦР-тест и он пришел негативный. Я просто сразу выздоровела", - рассказала историю Кристина.

Жена Владимира в этот момент стояла перед зеркалом, снимая себя на камеру.

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука рассказала о важном для их семьи дне

А еще Politeka сообщала, что ведущий шоу "Маска" Остапчук внезапно "сменил" профессию, первые кадры

Также Politeka писала, что больная жена ведущего шоу «Маска» Остапчука сверкнула фигуркой в микро-топе



