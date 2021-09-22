Жена ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука Кристина призналась, о чем мечтает во время болезни

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина Горняк рассказала, что немного приболела. Девушка сделала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. При этом она чувствует себя плохо.

В сети красотка опубликовала архивное фото, на котором сверкнула своей стройной фигуркой в миниатюрном вязаном топе. Стильный лук Кристина дополнила белой рубашкой.

«Сижу второй день дома, болею и так хочу вернуться в обычный свой ритм жизни! Хочу миллион звонков по делу! Хочу бежать на работу! Хочу стоять в очереди на НП! Хочу ничего не успевать! Хочу жить активно! Так что собираюсь уже взять себя в руки и не раскисать!», - отметила красотка.

В комментариях Кристину поддержали добрыми словами.

«Здоровья вам! И успешно осуществить все свои хочу», «И я так хочу! Тоже расклеилась совсем», «Организм дает подсказки. Кристина, опомнись», «Крис, желаю скорейшего выздоровления!», - пишут люди.

Напомним, что Кристина Горняк столкнулась с проблемой, обратившись за помощью к поклонникам: "Ничего не помогает".

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук рассказал о проблемах жены: "Сильно болит".

Также Politeka писала, что Кристина Горняк объявила о долгожданном событии: "Не верю своим глазам".