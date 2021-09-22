Дружина українського телеведучого "Співають всі" Володимира Остапчука погано себе почуває

Відомий телеведучий часто розповідає про будні з дружиною, Христиною, у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Цього разу в сторіс Володимир Остапчук розповів, що його дружина відчуває нездужання.

"Христина захворіла. Болить горло. Температура 37. Слабкість. Вчора ми обидва зробили по два тести - не корона. Звичайні ГРВІ ніхто не скасовував", - написав ведучий, відобразивши Христину в домашньому одязі.

Остапчук показав один з тестів на фото.

"У Христини сильно болить горло. Перестраховуюся", - підписав він фото.

Також Остпачук показав, як Христина готує сніданок, розповідаючи йому сімейні історії.

"Готує сніданок, розповідає про бабусю, яка п'є вино і "тусить" в 81 рік в Іспанії", - сказав ведучий.

Зазначимо, Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися минулого року після скандального розлучення першого.

У попередньому шлюбі у ведучого залишилося двоє дітей дочка Емілія (2013 р.н.) і син Еван-Олександр (2018 р. н.).

Нещодавно Христина розповіла, що між нею й екс-дружиною чоловіка напружені стосунки.

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