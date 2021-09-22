Жена украинского телеведущего "Співають всі" Владимира Остапчука плохо себя чувствует

Известный телеведущий часто рассказывает о буднях с женой, Кристиной, в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

В этот раз в сторис Владимир Остапчук рассказал, что его супруга чувствует недомогание.

"Кристина заболела. Болит горло. Температура 37. Слабость. Вчера мы оба сделали по два теста - не корона. Обычные ОРВИ никто не отменял", - написал ведущий, запечатлев Кристину в домашней одежде.

Остапчук показал один из тестов на фото.

"У Кристины сильно болит горло. Перестраховываюсь", - подписал он фото.

Также Остпачук показал, как Кристина готовит завтрак, рассказывая ему семейные истории.

"Готовит завтрак, рассказывает о бабушке, которая пьет вино и "тусит" в 81 год в Испании", - произнес ведущий.

Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились в прошлом году после скандального развода первого.

В предыдущем браке у ведущего осталось двое детей дочь Эмилия (2013 г.р.) и сын Эван-Александр (2018 г.р.).

Недавно Кристина рассказала, что между ней и экс-супругой мужа напряженные отношения.

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