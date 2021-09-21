Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук поделился своим мнением насчет скандального развода блогеров Саши и Игоря Пустовитов

В Украине вовсю гремит скандал вокруг развода пары блогеров – Саши и Игоря Пустовит. Супруги долгое время демонстративно выставляли напоказ свою идеальную семейную жизнь, однако в недавнем интервью Маше Ефросининой Саша призналась, что они разводятся. Девушка обвинила мужа в абьюзе и вымогательстве, а тот, в свою очередь, рассказал ведущему Славе Демину, что жена врет, а также сама издевалась над ним в браке.

Этот скандал уже успели прокомментировать некоторые украинские медийные личности. Как пишет Politeka.net, высказаться решил и ведущий шоу «Маска» и «Співають всі» Владимир Остапчук.

«Я не особо слежу за чужой жизнью. Знаю, что оба высказались в сторону другой стороны. Единственное, что я бы констатировал – в этой стране мужчина всегда виноват. Априори. В любом подобном скандале. Сразу «абьюзер», «не мужчина» и дальше по списку. Даже если отдал все имущество и поддерживаешь детей. ТЫ ВИНОВАТ (к сожалению)», - написал шоумен в ответ на вопрос от подписчика.

В то же время Остапчук подчеркнул, что в подобных скандалах жертвами становятся в первую очередь дети, которых у четы Пустовитов двое.

«По истечению времени как и у всех пар придет понимание. Что в публичном выяснении в итоге страдают дети, уж мне поверьте», - подытожил Остапчук.

Стоит отметить, что ведущий говорит из личного опыта, ведь несколько лет назад он сам пережил скандальный развод с Еленой Войченко, подробности которого стали достоянием общественности. Бывшая жена обвинила ведущего в измене с Кристиной Горняк, на которой впоследствии женился Остапчук. После развода Войченко всячески старается ограничить время, которое бывший муж может проводить с их детьми.

Напомним, "любимец" Тины Кароль вляпался в скандал из-за громкого развода Саши Пустовит.

Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" влез в скандал с разводом блогеров Пустовит.

Также Politeka писала, что блогерша Саша Пустовит разрыдалась, рассказывая о настоящих причинах развода.