Ведущего "Голосу країни" Славу Демина, с которым очень дружна певица Тина Кароль и поэтому его называют ее любимчиком, раскритиковали в Сети

Уже долгое время в Сети обсуждают скандал между украинскими супругами-блогерами Сашей и Игорем Пустовит, передает Politeka.net.

В своем интервью Маше Ефросининой Саша обвинила мужа в абьюзе. Сейчас блогеры находятся на стадии развода, в браке у них родилось двое сыновей.

Слава Демин дал шанс высказаться о ситуации Игорю Пустовиту, взяв у него интервью.

Об этом "любимчик" Тины Кароль рассказал в своем Инстаграм, подкрепив кадрами из интервью. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам Демина, он решил сделать жесткое интервью, в котором ничего не "резалось".

Однако в Сети Демина раскритиковали, обвинив в непрофессионализме и предвзятости.

"Слава + не +, а - минус. Мне одному показалось, что вы не сохраняли нейтралитет, а максимально пытались дискредитировать Пустовит?

Пусть я ошибусь, но непрофессионально 👎🏻👎🏻👎🏻", "Потопили Пустовит, подлизали Маше и все интервью были на стороне Саши 👏👏👏

Никакой структуры, сценария и контроля того, что происходило!", "«Ты уже это говорил», «отдай ей дом, плати 50 тыс». Мне интервью не понравилось. Видно, что вы на стороне Саши. Грузили его за то, что он обзывал Сашу, когда у них был конфликт, думаю, она к нему не лучшими словами обращалась 😕...".

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