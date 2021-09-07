Популярный украинский телеведущий Слава Демин в шутку признался, что болеет за певицу Лиду Ли в новом сезоне "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджу 11 сезона "Голос країни", в своем Instagram записал stories с певицей Лидой Ли, которая стала участницей нового сезона танцевального шоу "Танці з зірками".

Так, певица спросила у Демина, за кого он болеет на проекте, на что Демин в шутку ответил.

"Я очень болею за Лиду. Народ, голосуйте все за Лиду, пожалуйста, потому что она реально достойна... Лида, забери, пожалуйста, кинжал", - пошутил Демин.

Лида Ли, которая стала участницей нового сезона "Танців з зірками" и танцует в паре с чемпионом Украины по бальным танцам и сальсе, сотрудничала с певцом Дмитрием Монатиком. Однако недавно артисты заявили о прекращении совместной работы и старте сольной карьеры Лиды Ли. Также напомним, что девушка получила музыкальную премию YUNA в категории "Открытие года".

Ранее Politeka писала, что редкие фото молодых Демина и Барских всплыли в сети: "Годы только на пользу...".

Напомним, что замешана в разводе Дзидзьо Цибульская сошлась в модной битве с экс-подопечной Монатика: "У Лиды Ли эффектнее".

A еще Politeka сообщала, что похудевшая на 30 килограммов участница "Танців з зірками" блеснула новыми формами: "Это будет очень жаркий сезон".