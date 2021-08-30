Популярний український телеведучий Слава Дьомін та співак Макс Барських показали, як виглядали 10 років тому

Як пише Politeka.net, популярний радіоведучий "Люкс ФМ", який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни", часто ділиться із шанувальниками цікавим контентом у своєму Instagram.

Цього разу Слава Дьомін, справжнє ім’я якого Віктор, поділився цікавою світлиною. Телеведучий опублікував серію фото разом із популярним співаком Максом Барським (справжнє ім'я Микола Бортник). На другому фото Дьомін показав, як вони з Барським виглядали 10 років тому.

"2 ФОТО з різницею в 10 РОКІВ 😱😉 Гортай 👉 @max_barskih Яке краще? 1 або 2? 😉", - написав Дьомін.

Шанувальники написали багато коментарів та обговорили зовнішність зірок.

"Дьомін, ти що всихаєш?))))", " Фото круті)) Однозначно перше - роки вам на користь))", "Роки тільки на користь пішли 😃", " Обидва фото СУПЕР 😍😍 роки Вам на користь !!! 💪", "Супер; там молоді зовсім;!; Обидва фото хороші 😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що друг Тіни Кароль Дьомін напився перед ранковим ефіром, а Дантесу довелося його "рятувати": несподівані подробиці.

Нагадаємо, що Макс Барських несподівано змінив імідж, здивувавши яскравим вбранням: "Гарячі проводи літа".

A ще Politeka повідомлялa, що загадковий Барських в панамці збентежив дивним натяком: "Ось знущається".