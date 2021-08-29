Відомий український теле- та радіоведучий, друг Тіни Кароль Слава Дьомін показав, який подарунок отримав від сина на День народження

Як пише Politeka.net, популярний радіоведучий "Люкс ФМ", який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни", 29 серпня відсвяткував свій 37-й День народження. У своєму Instagram Дьомін вирішив показати шанувальникам, який подарунок отримав від сина Влада.

Ведучий розповів, що його син Влад був першим, хто привітав його із Днем народження та зробив приємний сюрприз.

Слава розповів, що дуже хвилювався, коли розгортав подарунок від сина, а коли побачив, що йому приготував син, то мало не розплакався.

"Змусив мене закрити очі. Я хвилююся…", - написав Дьомін.

Так, син ведучого подарував йому навушники AirPods Pro, про які той давно мріяв.

"Як же приємно, що малий витратив майже всі свої відкладені гроші мені на подарунок! Горжуся і люблю!!! У мене найкращий син!", - написав Слава Дьомін.

Також зауважимо, що у свій 37-й День народження телеведучий поділився неочікуваними фактами про себе. З’ясувалося, що насправді Дьоміна звати Віктор, а Слава – це його сценічне ім’я.

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