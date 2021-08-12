Популярний український співак Макс Барських подражнив шанувальників своїм новим образом

Як пише Politeka.net, артист поділився загадковим постом на своїй сторінці в Instagram. Зараз Барських готується до нової відеопрем'єри, проте поки не поспішає розкривати шанувальникам, про що саме йдеться. Проте співак робить натяки на зміст майбутнього проекту, одним з яких він і поділився на новому фото.

Так, на знімку Макс позував перед камерою в чорній сорочці і модній панамці пастельно-зеленого відтінку.

"Даю стилістичну підказку про майбутню відеопрем'єрі і заодно оновлюю гардероб головними уборами", - підписав знімок артист.

Варто відзначити, що пост співака здався його фанатам не надто інформативним.

Відзначився під публікацією і колишній соліст групи Quest Pistols Антон Савлепов.

"Ні! Ну не може ж стилістичною підказкою бути те, що відеопрем'єра - капелюх. Давайте думати в іншому напрямку. Може треба берегти голову, тому що вона може полетіти?", - з гумором написав він.

Фанати Барських також активно коментують фото.

"Твій погляд - не викликає довіри до головного убору", "ось знущається", "Ну ніііі, краще кепку", "благаю ні. Хто придумав носити чоловікам ці дитячі панамки. О мій бог", "тобі все до лиця", - пишуть люди.

Нагадаємо, Макс Барських покинув Україну, заінтригувавши важливою новиною.

Як повідомляла Politeka, Барських в обтягуючій майці розкрив, чим "заряджається" на концертах.

Також Politeka писала, що Полякова вп'ялася губами в розгубленого Макса Барських на очах у Осадчої.