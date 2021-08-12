Популярный украинский певец Макс Барских подразнил поклонников своим новым образом

Как пишет Politeka.net, артист поделился загадочным постом на своей странице в Инстаграм. Сейчас Барских готовится к новой видеопремьере, однако пока не спешит раскрывать поклонникам, о чем именно идет речь. Тем не менее певец делает намеки на содержание будущего проекта, одним из которых он и поделился на новом фото.

Так, на снимке Макс позировал перед камерой в черной рубашке и модной панамке пастельно-зеленого оттенка.

«Даю стилистическую подсказку о предстоящей видеопремьере и заодно обновляю гардероб головными уборами», - подписал снимок артист.

Стоит отметить, что пост певца показался его фанатам не слишком информативным.

Отметился под публикацией и бывший солист группы Quest Pistols Антон Савлепов.

«Нет! Ну не может же стилистической подсказкой быть то, что видеопремьера - шляпа. Давайте думать в другом направлении. Может надо беречь голову, потому что она может улететь?», - с юмором написал он.

Фанаты Барских также активно комментируют фото.

«Твой Взгляд - не вызывает доверия к головному убору», «Вот издевается», «Ну нееет, лучше кепку», «Умоляю нет. Кто придумал носить мужчинам эти детские панамки. О мой бог», «тебе всё к лицу», - пишут люди.

Напомним, Макс Барских покинул Украину, заинтриговав важной новостью.

Как сообщала Politeka, Барских в обтягивающей майке раскрыл, чем "заряжается" на концертах.

Также Politeka писала, что Полякова впилась губами в растерянного Макса Барских на глазах у Осадчей.