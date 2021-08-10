Украинский певец Макс Барских поделился с поклонниками радостной новостью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал свежие фото, сделанные за границей. Барских рассказал, что отправился в Амстердам записывать новую песню. На фото 31-летний Барских предстал в джинсовой куртке необычного цвета. Он позировал на улицах Амстердама и выглядел абсолютно умиротворенно.

Барских рассказал, что ему удалось полететь в его любимый город Амстердам, пока есть перерыв между концертами и гастролями.

«Нашёл уже тут студию, буду записывать новую песню) А Какой ваш Любимый город в Европе?», - подписал фото Барских.

В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Макс, красавчик и умница ты наш! Успеха и хорошего отдыха!», «Здорово, Макс! Ждем песню!», «Макс...у меня любимый...Ты», «Как всегда бесподобен!», «Ну а ты как всегда невероятный», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Барских достаточно часто летает за границу за вдохновением для новых шедевров.

Напомним, что Макс Барских показал себя в одном полотенце, впечатлив фанаток: "Я быстро в душ и...".

Ранее Politeka писала, что Барских рассказал, чем "заряжается" на концертах: подробности и откровения.

Также Politeka сообщала, что Макс Барских рассказал поклонникам радостную новость: "Это будет неповторимо".