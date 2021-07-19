Український співак Макс Барських поділився пікантним фото перед походом в душ

Як передає Politeka.net, новими знімками артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Співак веде активну творчу діяльність, а про свої успіхи часто повідомляє в соцмережах.

Також артист ділиться кадрами з відпочинку і повсякденного життя і на цей раз він убив своїх прихильниць наповал.

"Зараз я в душ швидко, і до вас", - написав співак під знімком, на якому позував лише в рушник.





Серія таких відвертих фото викликала захват серед прихильниць Барських.



"Зачекалися вже, нам теж потрібен душ вже", "Змій спокусник", "На це можна вічно дивитися", "Максюша, ти просто мрія!", "Як такі фото зробити? Нереально", "Ох, Макс, розбурхав перед сном", - писали в коментарях під постом артиста.

Нагадаємо, що Макс Барських здивував фанаток сюрпризом на концерті в Білорусі: "перший раз, і так...".

Раніше Politeka писала, що Макс Барських заінтригував новим знімком, розповівши про проект з Бадоєвим: "куди вже ще божевільне?".

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