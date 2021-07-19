Украинский певец Макс Барских поделился пикантным фото перед походом в душ

Как передает Politeka.net, новыми снимками артист поделился на своей страничке в Instagram.

Певец ведет активную творческую деятельность, а о своих успехах часто сообщает в соцсетях.

Также артист делится кадрами с отдыха и повседневной жизни и на этот раз он сразил своих поклонниц наповал.

"Ща я в душ быстро, и к вам", - написал певец под снимком, на котором позировал лишь в полотенце.



Серия таких откровенных фото вызвала восторг среди поклонниц Барских.



"Заждались уже, нам тоже нужен душ уже", "Змей искуситель", "На это можно вечно смотреть", "Максюша, ты просто Мечта!", "Как такие фото сделать? Нереально", "Ох, Макс, взбудоражил перед сном", - писали в комментариях под постом артиста.

Напомним, что Макс Барских удивил фанаток сюрпризом на концерте в Беларуси: "Первый раз, и так...".

Ранее Politeka писала, что Макс Барских заинтриговал новым снимком, рассказав о проекте с Бадоевым: "Куда уж ещё сумасшедшее?".

Также Politeka сообщала, что Макс Барских в трусах удивил поступком на отдыхе за границей, фото: «Безумный экстремал».