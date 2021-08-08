Популярний український співак Макс Барських поділився фотографіями з концерту

Як передає Politeka.net, Макс Барських є відомим українським артистом. Співак активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз Макс Барських опублікував кілька фото на своїй сторінці в Instagram. Це знімки з концерту, який днями відбувся в Маріуполі. Там також засвітилася подруга Макса-Міша Романова. На чорно-білій фотографії артист співає в білій майці і шкіряних штанях.

"Заряджений вашою любов'ю повернувся до Києва, але вже завтра знову в дорогу - за натхненням", повідомив артист своїм шанувальникам.

Фанати Макса Барських із захопленням відреагували на нові фото і залишили в коментарях безліч компліментів артисту: "удачі тобі, всього найкращого, любимо тебе!Ти наше натхнення", "нехай натхнення тебе не відпускає, кожне місто чекає тебе з нетерпінням і любов'ю", " Макс, виступи були прекрасні, натхненні!!! Чекаємо нових потрясінь!", "Приклад того як повинен викладатися артист на своїх виступах. Сподіваємося ще приїдете в Бердянськ"

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