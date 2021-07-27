Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) вызвал ажиотаж радостной новостью
Как передает Politeka.net, известием артист поделился на своей страничке в Instagram, и опубликовал впечатляющие кадры. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
«Друзья! Спешу поделиться прекрасной новостью: 11 сентября состоится дополнительный open-air концерт #BESTSELLER на смотровой площадке КВЦ "Парковый"! Берите билеты уже сейчас и планируйте нашу долгожданную встречу 😎 Это будет неповторимо и действительно космически», - написал певец.
Отметим, такая новость действительно очень порадовала поклонником артиста.
«Везет же людям», «Это нереально круто», - отреагировали в комментариях.
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Также Барских зовут и в другие города.
Макс Барских – украинский исполнитель, автор песен и композитор. Он прославился благодаря телевизионному шоу «Фабрика звезд».
Напомним, что Макс Барских удивил фанаток сюрпризом на концерте в Беларуси: "Первый раз, и так...".
Ранее Politeka писала, что Макс Барских заинтриговал новым снимком, рассказав о проекте с Бадоевым: "Куда уж ещё сумасшедшее?".
Также Politeka сообщала, что Макс Барских в трусах удивил поступком на отдыхе за границей, фото: «Безумный экстремал».