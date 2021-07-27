Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) вызвал ажиотаж радостной новостью

Как передает Politeka.net, известием артист поделился на своей страничке в Instagram, и опубликовал впечатляющие кадры. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Друзья! Спешу поделиться прекрасной новостью: 11 сентября состоится дополнительный open-air концерт #BESTSELLER на смотровой площадке КВЦ "Парковый"! Берите билеты уже сейчас и планируйте нашу долгожданную встречу 😎 Это будет неповторимо и действительно космически», - написал певец.

Отметим, такая новость действительно очень порадовала поклонником артиста.

«Везет же людям», «Это нереально круто», - отреагировали в комментариях.

Также Барских зовут и в другие города.

Макс Барских – украинский исполнитель, автор песен и композитор. Он прославился благодаря телевизионному шоу «Фабрика звезд».

Напомним, что Макс Барских удивил фанаток сюрпризом на концерте в Беларуси: "Первый раз, и так...".

Ранее Politeka писала, что Макс Барских заинтриговал новым снимком, рассказав о проекте с Бадоевым: "Куда уж ещё сумасшедшее?".

Также Politeka сообщала, что Макс Барских в трусах удивил поступком на отдыхе за границей, фото: «Безумный экстремал».