Популярный украинский певец Макс Барских поделился фотографиями с концерта

Как передает Politeka.net, Макс Барских является известным украинским артистом. Певец активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Макс Барских опубликовал несколько фото на своей странице в Инстаграм. Это снимки с концерта, который на днях состоялся в Мариуполе. Там также засветилась подруга Макса - Миша Романова. На черно-белой фотографии артист поет в белой майке и кожаных штанах.

"Заряженный вашей любовью вернулся в Киев, но уже завтра снова в дорогу - за вдохновением", сообщил артист своим поклонникам.

Фанаты Макса Барских с восторгом отреагировали на новые фото и оставили в комментариях множество комплиментов артисту: "Удачи тебе, всего самого хорошего, любим тебя!Ты наше вдохновение", "Пусть вдохновение тебя не отпускает, каждый город ждёт тебя с нетерпением и любовью", "Макс, выступления были прекрасные, вдохновенные!!! Ждём новых потрясений!", "Пример того как должен выкладываться артист на своих выступлениях. Надеемся ещё приедете в Бердянск"

Ранее сообщалось, Макс Барских обратился к украинцам, сообщив радостную новость: "Это будет неповторимо"

Также, Макс Барских лишил поклонниц сна, показав себя в одном полотенце: "Я быстро в душ и..."

Politeka рассказывала, Макс Барских рассказал, что творит с Бадоевым, и заинтриговал новым фото: "Куда уж ещё сумасшедшее?"





