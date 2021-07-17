Украинский певец Макс Барских покрасовался отменной физической формой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, сделанных во время его отдыха на яхте в Одессе. Макс умостился на палубе, позируя в одних трусах. Стальной пресс привлек внимание всех его поклонниц.

«Солнечный день в Одессе. Сегодня Итака! Выход на сцену в 01:00. Жду тебя», - подписал игривое фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных и восторженных слов. Поклонницы буквально пищали от восторга, рассматривая снимки кумира.

«Картины в очках отдельная тема», «Макс, дай жару, чтобы тебя услышала вся вселенная, пусть твои поклонники зажгут по полной, классного выступления, ты лучший», «Боженьки, наконец, мы ж так скучали», «Я ослепла от такой красоты, как мы скучали! Я всегда с тобой Макс зажигай», «Какой Красавец Мужчина!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Макс Барских удивил фанаток сюрпризом на концерте в Беларуси: "Первый раз, и так...".

Ранее Politeka писала, что Макс Барских заинтриговал новым снимком, рассказав о проекте с Бадоевым: "Куда уж ещё сумасшедшее?".

Также Politeka сообщала, что Макс Барских в трусах удивил поступком на отдыхе за границей, фото: «Безумный экстремал».