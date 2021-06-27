Український співак Макс Барських показав, як відпочивав на розкішній яхті в Хорватії
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист показав, як зважився на безстрашний стрибок з величезної яхти. На співаку в цей момент були одні труси. На сторіс видно, що артисту довелося дуже довго летіти до води.
Також він опублікував змонтований ролик, в який потрапила нарізка найяскравіших моментів з його відпочинку, а також неймовірних видів і пейзажів.
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"Дивовижна подорож з друзями", - підписав відео артист.
У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків. Шанувальники прийшли в захват від стрибка, на який зважився Макс.
"Макс, спасибі за приголомшливі історії твоєї дивовижної подорожі!", "Макс, це фантастична подорож!!! Насолоджуємося видами разом з тобою", "Кайф який. Гарного відпочинку", "Макс-наш безстрашний, божевільний і відважний екстремал", - пишуть користувачі Мережі.
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