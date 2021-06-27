Український співак Макс Барських показав, як відпочивав на розкішній яхті в Хорватії

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист показав, як зважився на безстрашний стрибок з величезної яхти. На співаку в цей момент були одні труси. На сторіс видно, що артисту довелося дуже довго летіти до води.

Також він опублікував змонтований ролик, в який потрапила нарізка найяскравіших моментів з його відпочинку, а також неймовірних видів і пейзажів.

"Дивовижна подорож з друзями", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків. Шанувальники прийшли в захват від стрибка, на який зважився Макс.

"Макс, спасибі за приголомшливі історії твоєї дивовижної подорожі!", "Макс, це фантастична подорож!!! Насолоджуємося видами разом з тобою", "Кайф який. Гарного відпочинку", "Макс-наш безстрашний, божевільний і відважний екстремал", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Макс Барських довів до мурашок сюрпризом на концерті в Білорусі: "перший раз, і так...".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських вийшов на сцену у вузьких шкіряних штанях без нічого: "суцільна насолода".

Також Politeka писала, що Макс Барських скинув піджак в напівтемряві і змусив згоряти від нетерпіння: "запаліть там...".