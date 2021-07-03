Артист показав, де зараз проводить час

Відомий український співак і композитор Макс Барських розповів про сюрприз, який приготував для своїх шанувальників

Співак веде активну творчу діяльність, а про свої успіхи часто повідомляє в Instagram, передає Politeka.net.

Цього разу артист повідомив, що готує для своїх фанатів новий сюрприз. Барських опублікував фото на якому позує в спеціальному спорядженні.

Виявляється співак разом з продюсером Аланом Бадоєвим знову разом "творять".

"Трек "Ночь-проводник" увірвався в топ-50 Apple Music України, Білорусі та Росії. Як же приємно, що Вам подобається це прочитання пісні! Тим часом, ми не зупиняємося і продовжуємо творити разом з @alanbadoev щось абсолютно нове і божевільне для вас ⚡️ незабаром ви почуєте і побачите наш сюрприз!",- написав Макс.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"АААА, чекаємо чекаємо-чекаємо ♪ пісня просто на нескінченному репіте♪", " дуже подобається, Максе, і з нетерпінням чекаємо сюрприз ♪ любимо тебе, неземний♪", "Максе, як приємно що готуєш нам сюрприз♪", "Максе,мені вже подобається, то що ви творите вражає і надихає, швидше вже, а то щось нуднувато 🥰🙀💕💞💣💥💥", "куди вже ще божевільніше?", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Макс Барських вразив зовнішністю 10 років тому і зараз.

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