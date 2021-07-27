Український співак Макс Барських (справжнє ім'я Микола Бортник) викликав ажіотаж радісною новиною
Як передає Politeka.net, звісткою артист поділився на своїй сторінці в Instagram, і опублікував вражаючі кадри. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
"Друзі! Поспішаю поділитися чудовою новиною: 11 вересня відбудеться додатковий open-air концерт #BESTSELLER на оглядовому майданчику КВЦ"Парковий"! Беріть квитки вже зараз і плануйте нашу довгоочікувану зустріч 😎 це буде неповторно і дійсно космічно", - написав співак.
Відзначимо, така новина дійсно дуже порадувала шанувальником артиста.
"Щастить же людям», "це нереально круто", - відреагували в коментарях.
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Також Барських кличуть і в інші міста.
Макс Барських-український виконавець, автор пісень і композитор. Він прославився завдяки телевізійному шоу»Фабрика зірок".
Нагадаємо, що Макс Барських здивував фанаток сюрпризом на концерті в Білорусі: "перший раз, і так...".
Раніше Politeka писала, що Макс Барських заінтригував новим знімком, розповівши про проект з Бадоєвим: "куди вже ще божевільне?".
Також Politeka повідомляла, що Макс Барських в трусах здивував вчинком на відпочинку за кордоном, фото: "божевільний екстремал".