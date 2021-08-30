Популярный украинский телеведущий Слава Демин и певец Макс Барских показали, как выглядели 10 лет назад

Как пишет Politeka.net, популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджу 11 сезона "Голос страны", часто делится с поклонниками интересным контентом в своем Instagram.

На этот раз Слава Демин, настоящее имя которого Виктор, поделился интересной фотографией. Телеведущий опубликовал серию фото вместе с популярным певцом Максом барским (настоящее имя Николай Бортник). На втором фото Демин показал, как они с Барским выглядели 10 лет назад.

"2 ФОТО с разницей в 10 ЛЕТ? 😱😉 Листай 👉 @max_barskih Какое лучше? 1 или 2?😉", - написал Демин.

Поклонники написали много комментариев и обсудили внешность звезд.

"Демин, ты что усыхаешь?)))) ", "Фото крутые)) Однозначно первое - годы вам на пользу))", "Годы только на пользу пошли 😃 ", "Оба фото СУПЕР 😍😍 года вам на пользу !!! 💪 ", "Супер; там молодые совсем;!; Оба фото хорошие 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что друг Тины Кароль Демин напился перед утренним эфиром, а Дантесу пришлось его "спасать": неожиданные подробности.

Напомним, что Макс Барских неожиданно сменил имидж, удивив ярким нарядом: "Горячие проводы лета".

A еще Politeka сообщала, что загадочный Барских в панамке смутил странным намеком: "Вот издевается".