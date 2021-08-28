Популярний український співак Макс Барських показав несподіваний яскравий образ, в якому проводжає літо

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Так, Барських поділився з шанувальниками радісною новиною: співак вирішив провести концерт у своєму рідному місті – Херсоні. Співак повідомив, що "гарячі проводи літа" в його виконанні пройдуть 31 Серпня.

"Ловимо останні літні дні. Всі встигли відпочити? Хто звідки повертається?... Концерт в рідному місті завжди самий довгоочікуваний і теплий. Чекаю кожного з вас!", - написав Барських.

Він також поділився новим фото, на якому показав незвичний для себе образ. Якщо зазвичай Макс радує фанаток більш брутальним виглядом, то на новому знімку він вирішив розкрити свою безтурботну сторону.

Співак позував у блузці блакитного відтінку, світло-бежевих брюках, яскраво-червоній куртці і білій Панамі з блакитним візерунком.

Шанувальники артиста тут же почали коментувати його пост.

"Вдома, з твоїми піснями!", "Бабине літо триває з 8-го березня до глибокої осені...", "Котик мій я тебе дуже сильно люблю і обожнюю", "Макс - завжди діамант, його не зіпсувати", - пишуть люди.

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