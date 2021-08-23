Популярный украинский певец Макс Барских показал своего нового лучшего друга

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось сразу несколько сторис, на которых он засветил небольшую черную собачку по имени Рикки. Артист сильно увлекся играми с собакой, опубликовав сразу несколько видео.

На одном собака играла с покрывалом, а на втором ролике приняла руку артиста за партнера. Барского такой неприличный момент не смутил, поэтому он опубликовал пикантный момент в Инстаграм.

Позже артист показал, как отдыхает с маленьким другом, пока тот сидит у него на шее. Судя по сторис, певец очень любит животных.

Как известно, Макс Барских является одним из самых успешных артистов на просторах СНГ. Как объяснял его продюсер Алан Бадоев, они не ориентируются на одну страну, а стараются выходить на более масштабный музыкальный рынок.

Не так давно Барских выпустил дуэт с набирающей популярность российской певицей Zivert.

Напомним, что Макс Барских покинул Украину, заинтриговав важной новостью: «Нашел уже тут…».

Еще Politeka писала, что Барских блеснул кубиками пресса, устроив зажигательные танцы на яхте: "Напоминает Элвиса Пресли".

Также Politeka сообщала, что Барских в панамке обескуражил странным намеком: "Вот издевается".