Популярный украинский певец Макс Барских показал своего нового лучшего друга
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось сразу несколько сторис, на которых он засветил небольшую черную собачку по имени Рикки. Артист сильно увлекся играми с собакой, опубликовав сразу несколько видео.
На одном собака играла с покрывалом, а на втором ролике приняла руку артиста за партнера. Барского такой неприличный момент не смутил, поэтому он опубликовал пикантный момент в Инстаграм.
Позже артист показал, как отдыхает с маленьким другом, пока тот сидит у него на шее. Судя по сторис, певец очень любит животных.
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Как известно, Макс Барских является одним из самых успешных артистов на просторах СНГ. Как объяснял его продюсер Алан Бадоев, они не ориентируются на одну страну, а стараются выходить на более масштабный музыкальный рынок.
Не так давно Барских выпустил дуэт с набирающей популярность российской певицей Zivert.
Напомним, что Макс Барских покинул Украину, заинтриговав важной новостью: «Нашел уже тут…».
Еще Politeka писала, что Барских блеснул кубиками пресса, устроив зажигательные танцы на яхте: "Напоминает Элвиса Пресли".
Также Politeka сообщала, что Барских в панамке обескуражил странным намеком: "Вот издевается".