Відомий український співак і композитор Макс Барських влаштував танці на яхті

Макс Барських намагається здивувати своїх шанувальників новими цікавими образами і хітами, передає Politeka.net.

Вже багато років артист співпрацює зі знаменитим українським продюсером Аланом Бадоєвим. Завдяки їх дуету кожен кліп виходить незабутнім.

Цього разу Барських з Бадоєвим створили новий запальний кліп, в якому артист танцює на яхті співак розкрив сорочку і блиснув накачаним пресом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Весь цей час Макс співав нову заводну композицію.

"Ділимося з Вами нашим настроєм, лови хвилю, люби себе і пам'ятай кожен день унікальний!",- написав Бадоєв.

Публікація зібрала десятки тисяч переглядів і багато коментарів:

"Нагадує Елвіса Преслі👍", " як цікаво, пісня начебто не схожа на інші роботи Макса , а при цьому , слухаю її і здається, я її знаю і вона органічно поєднується з Виконавцем!!! Качає 😍 😍 😍 чекаю прем'єру)"," Классссс! Як оригінально і запально👏", "ви, мега-круті 🙌 🤪 виходить завжди яскраво, усе запам'ятовується, коли сам твориш, придумуєш щось нове", " 👏 🔥 🔥 🔥 👏 найкраща пісня літа, як свіжий ковток емоцій радості і натхнення ))".

Нагадаємо, що Макс Барських розповів, що творить з Бадоєвим, і заінтригував новим фото

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