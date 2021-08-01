Красотка выглядит на все сто

Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра и подруга Макса Барских, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей. Красотке приписывают роман с Максом Барских, но девушка все отрицает несмотря на то, что многие видят схожесть певца и ребенка девушки. При этом Миша не забывает об Инстаграм, делясь там самым интересным с фанатами.

На новом фото красотка позировала в красных мини-шортиках и топе, а сверху накинула пиджак. Девушка стояла у больших дверей, скорее всего, у исторического места в Армении, судя по геолокации.

"А за тобою... Арарат, Армения моя любовь", - написала Романова.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто идеально", "Горячая девушка", "Вау", "Оо, класс, любим тебя, джана", "Дорогая, будешь у нас выступать?", "Миша, ты просто прелесть".

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