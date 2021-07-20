Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских и бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя на отдыхе с сыном
Как пишет Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей, а также была солисткой группы ВИА Гра. Красотка также близко дружит с Максом Барских, хотя в Сети девушке приписывают роман с мужчиной, а также подозревают, что ребенок Миши от звездного красавца.
В этот раз тоже не обошлось без предположений, ведь Романова в Инстаграм показала подросшего сына. Красотка сидела в купальнике на полотенце, обнимая раздетого маленького ребенка. Девушка опубликовала несколько фото, показав, как сильно любит Мартина (так зовут мальчика).
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Грустная Кухар из "Танців з зірками" объявила о завершении важного этапа в своей жизни: "Впереди много перемен!"
На "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису: "Похож на Кена из Барби"
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
"Моя любовь", - написала Романова под фото.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"На Макса Барских похож", "Какие вы красивые", "Ну какие классные, парочка", "Мама и сыночек", "Мама и любимый сыночек, класс", "Какие хорошие, семейные фотографии! Миша умничка".
Напомним, подруга Макса Барских в слишком коротком платье потрясла видом за кулисами "Співають всі"
А еще Politeka сообщала, что подруга Макса Барских в экстра-мини впечатлила чересчур глубоким декольте
Также Politeka писала, что подруга Макса Барских спровоцировала дерзким образом без лишней одежды