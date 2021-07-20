Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских и бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя на отдыхе с сыном

Как пишет Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей, а также была солисткой группы ВИА Гра. Красотка также близко дружит с Максом Барских, хотя в Сети девушке приписывают роман с мужчиной, а также подозревают, что ребенок Миши от звездного красавца.

В этот раз тоже не обошлось без предположений, ведь Романова в Инстаграм показала подросшего сына. Красотка сидела в купальнике на полотенце, обнимая раздетого маленького ребенка. Девушка опубликовала несколько фото, показав, как сильно любит Мартина (так зовут мальчика).

"Моя любовь", - написала Романова под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"На Макса Барских похож", "Какие вы красивые", "Ну какие классные, парочка", "Мама и сыночек", "Мама и любимый сыночек, класс", "Какие хорошие, семейные фотографии! Миша умничка".

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