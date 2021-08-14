Известный украинский певец и композитор Макс Барских устроил танцы на яхте

Макс Барских старается удивить своих поклонников новыми интересными образами и хитами, передает Politeka.net.

Уже много лет артист сотрудничает со знаменитым украинским продюсером Аланом Бадоевым. Благодаря их дуэту каждый клип выходит запоминающимся.

В этот раз Барских с Бадоевым создали новый зажигательный клип, в котором артист танцует на яхте Певец распахнул рубашку и сверкнул накаченным прессом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Все это время Макс пел новую заводную композицию.

"Делимся с Вами нашим настроением, лови волну, люби себя и помни каждый день уникален!", - написал Бадоев.

Публикация собрала десятки тысяч просмотров и много комментариев:

"Напоминает Элвиса Пресли👍", "Как интересно, песня вроде не похожая на другие работы Макса, а при этом , слушаю ее и кажется , я ее знаю и она органично сочетается с исполнителем!!! Качает 😍😍😍 жду премьеру )", " Классссс! Как оригинально и зажигательно👏", "Вы, мега-крутые 🙌🤪 получается всегда ярко, запоминающееся, когда сам творишь, придумываешь что-то новое", "👏🔥🔥🔥👏 самая лучшая песня лета, как свежий глоток эмоций радости и вдохновения ))".

Напомним, что Макс Барских рассказал, что творит с Бадоевым, и заинтриговал новым фото

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