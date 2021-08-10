Український співак Макс Барських поділився з шанувальниками радісною новиною
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував свіжі фото, зроблені за кордоном. Барських розповів, що відправився в Амстердам записувати нову пісню. На фото 31-річний Барських постав у джинсовій куртці незвичайного кольору. Він позував на вулицях Амстердама і виглядав абсолютно умиротворено.
Барських розповів, що йому вдалося полетіти в його улюблене місто Амстердам, поки є перерва між концертами і гастролями.
"Знайшов вже тут студію, буду записувати нову пісню) А яке ваше улюблене місто в Європі?",- підписав фото Барських.
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У коментарях йому залишили масу компліментів.
"Макс, красунчик і розумник ти наш! Успіху і гарного відпочинку!", "Здорово, Макс! Чекаємо пісню!", "Макс...у мене улюблений...Ти", "Як завжди незрівнянний!", "Ну а ти як завжди неймовірний", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що Барських досить часто літає за кордон за натхненням для нових шедеврів.
Нагадаємо, що Макс Барських позбавив прихильниць сну, засвітившись в одному рушнику: "я швидко в душ і...".
Раніше Politeka писала, що Барських розповів, чим "заряджається" на концертах: подробиці.
Також Politeka повідомляла, що Макс Барських розповів українцям радісну новину:"це буде неповторно".