Український співак Макс Барських поділився з шанувальниками радісною новиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував свіжі фото, зроблені за кордоном. Барських розповів, що відправився в Амстердам записувати нову пісню. На фото 31-річний Барських постав у джинсовій куртці незвичайного кольору. Він позував на вулицях Амстердама і виглядав абсолютно умиротворено.

Барських розповів, що йому вдалося полетіти в його улюблене місто Амстердам, поки є перерва між концертами і гастролями.

"Знайшов вже тут студію, буду записувати нову пісню) А яке ваше улюблене місто в Європі?",- підписав фото Барських.

У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Макс, красунчик і розумник ти наш! Успіху і гарного відпочинку!", "Здорово, Макс! Чекаємо пісню!", "Макс...у мене улюблений...Ти", "Як завжди незрівнянний!", "Ну а ти як завжди неймовірний", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Барських досить часто літає за кордон за натхненням для нових шедеврів.

Нагадаємо, що Макс Барських позбавив прихильниць сну, засвітившись в одному рушнику: "я швидко в душ і...".

Раніше Politeka писала, що Барських розповів, чим "заряджається" на концертах: подробиці.

Також Politeka повідомляла, що Макс Барських розповів українцям радісну новину:"це буде неповторно".