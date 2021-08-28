Популярный украинский певец Макс Барских показал неожиданный яркий образ, в котором провожает лето

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Так, Барских поделился с поклонниками радостной новостью: певец решил провести концерт в своем родном городе – Херсоне. Певец сообщил, что «горячие проводы лета» в его исполнении пройдут 31 августа.

«Ловим последние летние дни. Все успели отдохнуть? Кто откуда возвращается?... Концерт в родном городе всегда самый долгожданный и теплый. Жду каждого из вас!», - написал Барских.

Он также поделился новым фото, на котором показал непривычный для себя образ. Если обычно Макс радует фанаток более брутальным видом, то на новом снимке он решил раскрыть свою беззаботную сторону.

Певец позировал в блузке лазурного оттенка, светло-бежевых брюках, ярко-красной куртке и белой панаме с голубым узором.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать его пост.

«Дома, с твоими песнями!», «Бабье лето длится с 8-го марта до глубокой осени...», «Котик мой я тебя очень сильно люблю и обожаю», «Макс - всегда бриллиант, его не испортить», - пишут люди.

Напомним, Макс Барских показал нового лучшего друга, который позволил себе лишнего.

Как сообщала Politeka, Барских блеснул кубиками пресса, устроив зажигательные танцы на яхте.

Также Politeka писала, что загадочный Барских в панамке обескуражил странным намеком.