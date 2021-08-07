У мережі обговорюють вбрання української співачки Ольги Цибульської і починаючої зірки Ліди Лі

Як пише Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу "Співають всі!" вирішили влаштувати модний батл між двома суддями проекту. Автори аккаунта вибрали два образи в синій кольоровій гамі і запропонували глядачам проголосувати за кращий наряд.

35-річна Цибульська постала в закритому синьому комбінезоні з об'ємним коміром і рюшами. Ліда Лі вибрала більш відвертий наряд. Вона позувала в красивій сукні з оригінальним декольте. При цьому, обидві артистки виглядали чудово.

"Битва образів. Сукня якоїсь експертки найвокальнішого шоу "Співають всі!" @spivayut_vsi Вам подобається більше-Lida Lee @lidalee_official або Олі Цибульської @cybulskaya?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали голосувати за образи, які їм більше сподобалися.

"У Ліди дуже гарна сукня", "Цибульська найкраща", "Навіщо порівнювати? Обидві красиві", "У Ліди ефектніше", "Звичайно, Оля", - пишуть користувачі Мережі.

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