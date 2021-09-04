Популярний український телеведучий Слава Дьомін та українська актриса та співачка Анна Трінчер потанцювали під запальний трек

Як пише Politeka.net, популярний радіоведучий "Люкс ФМ", який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни", та 30-річна Анна Трінчер, яку знають завдяки серіалу "Школа" та комедії "Скажене весілля", опублікували кумедне відео. Так, співачка вчила Дьоміна танцювати під її новий трек "По губах". Відео запального танцю опублікував у своєму Instagram Слава Дьомін.

"МІЙ НОВИЙ ТАНЕЦ😂 Або як @annatrincher_official вчила мене танцювати під свою нову пісню "По губах" 😀 Оцініть в коментарях мої вміння від 1 до 10😉👇", - написав телеведучий.

Як бачимо, Дьомін був одягений у світлих джинсах та чорному світшоті з актуальним принтом, а Трінчер – у коротенькому чорному платті, стильній шкіряній куртці та ботах.

Шанувальники написали багато коментарів.

"Мікро інсульт під час танцю?)", " Круто🔥 10😄👍✌", "10👏🔥👏🔥👏", - оцінили танець в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що рідкісні фото молодих Дьоміна та Барських спливли в мережі: "Роки тільки на користь…".

Нагадаємо, що друг Тіни Кароль Дьомін напився перед ранковим ефіром, а Дантесу довелося його "рятувати": несподівані подробиці.

A ще Politeka повідомлялa, що 20-річна зірка "Скаженого весілля" Трінчер розбурхала вульгарним кліпом: "Дівчинка подорослішала".