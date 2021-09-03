Відома актриса і співачка Анна Трінчер здивувала кадрами з улюбленцем Тіни Кароль славою Дьоміним

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса, зірка "Школи" і "Скаженого весілля" Анна Тринчер часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу молода зірка поділилася кадрами з радіостудії, на яких позує разом з ведучим славою Дьоміним, якого називають улюбленцем Тіни Кароль.

На фотографіях видно, що в студію до слави Анна прийшла в епатажному образі – на ній коротеньке темне плаття і модна чорна шкірянка, а на ногах масивні черевики на шнурках. Волосся дівчини розпущене, а на її обличчі легкий макіяж і забавний вигляд. Вся справа в тому, що дівчина опинилася на руках Дьоміна і він перевернув її вниз головою.

У підписі до публікації Трінчер написала: "ЗАПРЕМ'ЄРИЛИ! На @radioluxfm. Сьогодні о 18: 00 кліп на каналі! Завтра з ранку пісня на всіх майданчиках! Чекаєш прем'єру?". Шанувальники тут же почали коментувати фото зірки: "Дуже чекаю", "Ти у своєму репертуарі", "Як смішно", "Чекаємо", "Красива", "Краща", "Вітаю".

Нагадаємо, Зірка" Скаженого весілля "Трінчер блиснула пружним "горішком", але оцінили не всі: "Дитино, що ти показуєш?".

Як повідомляла Politeka, Суддя шоу "Співають всі" Гросу поставила на місце актрису Анну Трінчер: "Я б тебе трохи одягла".

Також Politeka писала, що У зірки "Скаженого весілля" Трінчер стався напад прямо на вокзалі: "Моторошно трясло і...".